СМИ: Роббен сделал предложение «Лацио» - Советский спорт
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09 июня 2019 23:40ФутболКоноплев Александр

СМИ: Роббен сделал предложение «Лацио»

Роббен сам попросился в римский клуб.

Голландский полузащитник Арьен Роббен предложил свои услуги «Лацио», утверждает Calciomercato.it.

Ранее футболист провел десять сезонов в «Баварии». До этого он играл «Гронинген», ПСВ, «Челси» и «Реал».

В минувшем сезоне Роббен провел 19 матчей за «Баварию», забив шесть мячей.

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