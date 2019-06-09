СМИ: Роббен сделал предложение «Лацио» Роббен сам попросился в римский клуб.

Голландский полузащитник Арьен Роббен предложил свои услуги «Лацио», утверждает Calciomercato.it.

Ранее футболист провел десять сезонов в «Баварии». До этого он играл «Гронинген», ПСВ, «Челси» и «Реал».

В минувшем сезоне Роббен провел 19 матчей за «Баварию», забив шесть мячей.