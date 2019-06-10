«Ахмат» может арендовать Набиуллина с одним условием Грозненцам нужен левый защитник.

24-летний защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин может перейти в «Ахмат» на правах аренды, утверждает «Чемпионат».

При этом грозненцы просят у петербуржцев оплачивать 60-70 % зарплаты игрока, которая, по некоторым данным, составляет 800 000 рублей в месяц.

В минувшем сезоне Набиуллин провел 11 матчей в российской премьер-лиге, отметившись одной голевой передачей. Контракт футболиста с «Зенитом» истекает летом 2022 года.