В Испании сообщили, почему Мбаппе стремится перейти в «Реал» Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Барселона».

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе хочет покинуть столичный клуб в летнее межсезонье, сообщает Abc.es.

Согласно источнику, француз недоволен своим статусом в команде. Он считает, что играет на одном уровне с Неймаром и хочет получать также, как и бразилец – 36 млн евро в год.

Отмечается, что его отец, Вилфрид Мбаппе, уже работает над переходом в мадридский «Реал». Ожидается, что сумма сделки составит 230 млн евро.

В минувшем сезоне 20-летний форвард провел 43 матча, забил 39 голов и отдал 17 голевых передач.