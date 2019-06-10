В Испании сообщили, почему Мбаппе стремится перейти в «Реал» - Советский спорт
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10 июня 2019 00:13ФутболГичунцев Артур

В Испании сообщили, почему Мбаппе стремится перейти в «Реал»

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Барселона».

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе хочет покинуть столичный клуб в летнее межсезонье, сообщает Abc.es.

Согласно источнику, француз недоволен своим статусом в команде. Он считает, что играет на одном уровне с Неймаром и хочет получать также, как и бразилец – 36 млн евро в год.

Отмечается, что его отец, Вилфрид Мбаппе, уже работает над переходом в мадридский «Реал». Ожидается, что сумма сделки составит 230 млн евро.

В минувшем сезоне 20-летний форвард провел 43 матча, забил 39 голов и отдал 17 голевых передач.

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