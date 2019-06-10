Тибо Куртуа: Азар – фантастическое приобретение для «Реала»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа доволен переходом своего соотечественника Эдена Азара в мадридский клуб.
– Очень приятно, что мы теперь будем играть вместе. Он мой друг, я очень хорошо знаком с ним и его семьей. Для «Реала» это фантастическое приобретение. Я думаю, что будет иметь важное значение, и, надеюсь, мы сможем выиграть много титулов в следующем сезоне. – приводит слова Куртуа Marca.
Азар и Куртуа в составе сборной Бельгии выиграли бронзу чемпионата мира-2018.
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