Сборная Бразилии забила 7 мячей Гондурасу в товарищеском матче Встреча прошла в Порту-Алегри.

Сборная Бразилии под руководством Тите обыграла коллектив из Гондураса в товарищеском матче. Поединок завершился со счетом 7:0.

Отметим, что в ближайшее время бразильцам предстоит выступить на домашнем Кубке Америки, который пройдет с 15 июня по 7 июля.

Ранее стало известно, что национальная команда в преддверии турнира лишилась своего лидера – Неймара, который получил травму голеностопа и выбыл на четыре месяца.

Товарищеский матч

Бразилия – Гондурас – 7:0 (3:0)

Голы: Габриэл Жезус, 9 (1:0); Тьяго Силва, 13 (2:0); Филиппе Коутиньо, 37 — с пенальти (3:0); Габриэл Жезус, 47 (4:0); Давид Нерес, 56 (5:0); Роберто Фирмино, 65 (6:0); Ришарлисон, 70 (7:0).

Удаление: Ромель Киото, 29 (Гондурас).