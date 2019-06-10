Роналду завоевал второй трофей со сборной и 30-й в карьере

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в Лиге наций завоевал 30-й трофей в карьере.
На счету 34-летнего футболиста один титул за «Спортинг», девять титулов в составе «Манчестер Юнайтед», 16 — в составе «Реала», по два за «Ювентус» и сборную Португалии.
Также Роналду завоевал пять «Золотых мячей» и четыре «Золотых бутсы». Португалец – семикратный лучший бомбардир Лиги чемпионов.
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