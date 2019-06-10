Обвинившая Неймара в изнасиловании не может предъявить доказательства Бразильянка потеряла улики.

Модель Наджила Триндаде Мендес де Соуза, которая обвинила форварда «ПСЖ» Неймара в изнасиловании, сообщила, что у ней украли планшет с доказательствами вины футболиста. Ею утверждается, что на устройстве было видео с неопровержимыми уликами против форварда.

Адвокат Данило Гарсия де Андраде может отказаться от защиты девушки, сообщает G1.

Ранее это сделало юридическое бюро «Фернандес и Абреу», которое вышло из дела после ее признания, что секс с Неймаром был по обоюдному согласию.