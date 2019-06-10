Роналду после финала Лиги наций спросил у де Лигта о «Ювентусе» - Советский спорт
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10 июня 2019 01:30ФутболКоноплев Александр

Роналду после финала Лиги наций спросил у де Лигта о «Ювентусе»

Португалец зовет голландца в «Ювентус».

После финала Лиги наций между сборными Португалии и Голландии (1:0) форвард южан Криштиану Роналду спросил защитника «оранжевых» Маттейса де Лигта о переходе в «Ювентус».

«Это хороший вариант. Может быть», – прочли по губам де Лигта специалисты. Сам футболист «Аякса» опроверг эту информацию.

– Я не понял вопроса Криштиану, поэтому старался быть вежливым. После поражения я думал о только о поражении. Больше ничего в тот момент меня не волновало, – сказал де Лигт в интервью NOS.

Де Лигт дебютировал в «Аяксе» в 2016 году и за три года провел за команду 117 матчей, в которых забил 13 голов и сделал семь результативных передач.

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