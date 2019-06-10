«Барселона» продаст Дембеле в случае очередного обмана Дембеле на грани ухода.

Руководство «Барселоны» устало терпеть выходки нападающего Усмана Дембеле.

Ранее футболист регулярно опаздывал на тренировки. В начале мая он симулировал травму колена, чтобы пропустить матч с «Сельтой». Форвард объяснил, что повреждение ему диагностировал независимый врач, у которого он якобы потом и лечился.

По данным AS, «Барселона» пригрозила французу, что продаст его, если он еще раз нарушит дисциплину.

В минувшем сезоне Дембеле забил 14 мячей в 42 матчах за каталонцев во всех турнирах.