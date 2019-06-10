Защитник сборной Португалии Диаш – лучший игрок финала Лиги наций - Советский спорт
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10 июня 2019 01:50ФутболГичунцев Артур

Защитник сборной Португалии Диаш – лучший игрок финала Лиги наций

Встреча прошла в Порту на стадионе «Драгау».

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш получил приз лучшего игрока в финале Лиги наций.

Накануне, 9 июня, его команда обыграла сборную Голландии и завоевала трофей.

«Уверенное выступление молодого центрального защитника. Он сыграл в высшей степени уверенно и справился с высокой ответственностью в отсутствие Пепе из-за травмы», – заявил технический наблюдатель УЕФА Дэвид Мойес.

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