Защитник сборной Португалии Диаш – лучший игрок финала Лиги наций

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш получил приз лучшего игрока в финале Лиги наций.
Накануне, 9 июня, его команда обыграла сборную Голландии и завоевала трофей.
«Уверенное выступление молодого центрального защитника. Он сыграл в высшей степени уверенно и справился с высокой ответственностью в отсутствие Пепе из-за травмы», – заявил технический наблюдатель УЕФА Дэвид Мойес.
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