Ван Дейк – после матча с Португалией: Очень обидное поражение, мы хотели выиграть Лигу наций - Советский спорт
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10 июня 2019 02:01ФутболГичунцев Артур

Ван Дейк – после матча с Португалией: Очень обидное поражение, мы хотели выиграть Лигу наций

Встреча прошла на стадионе «Драгау» и завершилась со счетом 1:0 в пользу чемпионов Европы.

Защитник сборной Голландии Вирджил ван Дейк поделился эмоциями после финала Лиги наций.

«Мы очень хотели выиграть трофей. Это очень обидное поражение. С другой стороны, у нас есть повод для гордости, поскольку команда двигается вперед. Считаю, что это поражение не должно повлиять на сборную Голландии», – приводит слова игрока Onsoranje.nl.

Добавим, что ранее в матче за бронзу сборная Англии переиграла в серии пенальти команду Швейцарии (0:0, 6:5).

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