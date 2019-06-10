Ван Дейк – после матча с Португалией: Очень обидное поражение, мы хотели выиграть Лигу наций

Защитник сборной Голландии Вирджил ван Дейк поделился эмоциями после финала Лиги наций.
«Мы очень хотели выиграть трофей. Это очень обидное поражение. С другой стороны, у нас есть повод для гордости, поскольку команда двигается вперед. Считаю, что это поражение не должно повлиять на сборную Голландии», – приводит слова игрока Onsoranje.nl.
Добавим, что ранее в матче за бронзу сборная Англии переиграла в серии пенальти команду Швейцарии (0:0, 6:5).
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