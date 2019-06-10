Криштиану Роналду: Сборная Португалии будет существовать и дальше - что со мной, что без меня Сборная Португалии стала первым обладателем Кубка Лиги наций, обыграв в финале команду Голландии (1:0).

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы в Лиге наций.

«Много счастья! Все отлично, я очень рад. Выиграть этот трофей здесь, в Португалии, на глазах у португальского народа - это большая честь для меня.

Я счастлив, что мы победили здесь. Народ Португалии заслуживает этого. Люди поддерживали нас с самого начала в обоих матчах - и против Швейцарии, и сегодня. Этот трофей для всех них. Он принадлежит не сборной, но всей Португалии.

Сборная будет существовать и дальше - что с Криштиану, что без. У команды большой потенциал. Есть молодые игроки, которые с годами повзрослеют и станут лучше. Я хочу участвовать в этом проекте, потому что чувствую себя хорошо. Чувствую, что могу помочь сборной. Как я уже сказал, у этой сборной есть потенциал, чтобы расти дальше и завоевывать новые трофеи», - приводит слова Роналду пресс-служба УЕФА.

Роналду после победы в Лиге наций завоевал 30-й трофей в карьере – два из них в составе сборной Португалии.