СМИ: Во вторник Фонсека подпишет контракт с «Ромой» - Советский спорт
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10 июня 2019 08:53ФутболСметанникова Дарья

СМИ: Во вторник Фонсека подпишет контракт с «Ромой»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов согласился отпустить тренера в европейский клуб.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, Паулу Фонсека близок к назначению на пост главного тренера «Ромы». 11 июня португальский специалист проведет встречу с президентом римского клуба Джеймсом Паллоттой в Лондоне.

По информации источника, контракт Фонсеки с «Ромой» будет рассчитан на два года с опцией продления еще на год. Зарплата португальца в итальянском клубе будет составлять 2,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

Напомним, донецкий «Шахтер» под руководством 46-летнего Фонсеки трижды становился чемпионом Украины и трижды завоевывал Кубок страны. «Рому» по окончании сезона покинул Клаудио Раньери.

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