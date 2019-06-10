СМИ: Во вторник Фонсека подпишет контракт с «Ромой»

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, Паулу Фонсека близок к назначению на пост главного тренера «Ромы». 11 июня португальский специалист проведет встречу с президентом римского клуба Джеймсом Паллоттой в Лондоне.
По информации источника, контракт Фонсеки с «Ромой» будет рассчитан на два года с опцией продления еще на год. Зарплата португальца в итальянском клубе будет составлять 2,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.
Напомним, донецкий «Шахтер» под руководством 46-летнего Фонсеки трижды становился чемпионом Украины и трижды завоевывал Кубок страны. «Рому» по окончании сезона покинул Клаудио Раньери.
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