Экс-защитник «Тоттенхэма» Эдинбург скончался от сердечного приступа на 50-м году жизни

Бывший защитник «Тоттенхэма» Джастин Эдинбург скончался после сердечного приступа. В понедельник специалист пережил остановку сердца, после был доставлен в больницу, где скончался. Экс-защитнику было 49 лет.
«Мы абсолютно разбиты этой трагедией. Все наши мысли и любовь связаны сейчас только с родственниками Джастина. Из того потока сообщений, что мы получили за эту неделю, мы понимаем, что наши чувства разделяет весь футбольный мир», - приводит слова владельца «Лейтон Ориент» Найджела Трэвиса пресс-служба клуба.
В составе «Тоттенхэма» Эдинбург становился обладателем Кубка Англии (1991) и Кубка лиги (1999).
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