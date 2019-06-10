Экс-защитник «Тоттенхэма» Эдинбург скончался от сердечного приступа на 50-м году жизни - Советский спорт
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10 июня 2019 09:19ФутболСметанникова Дарья

Экс-защитник «Тоттенхэма» Эдинбург скончался от сердечного приступа на 50-м году жизни

Джастин Эдинбург был главным тренером «Лейтон Ориент», который победил в Национальной лиге и поднялся в четвертый по силе дивизион чемпионата Англии.

Бывший защитник «Тоттенхэма» Джастин Эдинбург скончался после сердечного приступа. В понедельник специалист пережил остановку сердца, после был доставлен в больницу, где скончался. Экс-защитнику было 49 лет.

«Мы абсолютно разбиты этой трагедией. Все наши мысли и любовь связаны сейчас только с родственниками Джастина. Из того потока сообщений, что мы получили за эту неделю, мы понимаем, что наши чувства разделяет весь футбольный мир», - приводит слова владельца «Лейтон Ориент» Найджела Трэвиса пресс-служба клуба.

В составе «Тоттенхэма» Эдинбург становился обладателем Кубка Англии (1991) и Кубка лиги (1999).

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