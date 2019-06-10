Соломон Кверквелия: Если у меня будет хорошее предложение из Европы — почему нет? Защитник «Локомотива» сообщил о готовности покинуть московский клуб.

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал о планах на будущее, контракт грузина с железнодорожниками рассчитан до лета 2021 года.

«Я в «Локо» 2,5 года, все выиграл. Если у меня будет хорошее предложение из Европы — почему нет? Можно попробовать взять титул в другой стране. Стать чемпионом, выиграть Кубок и закончить — это не про меня, я не такой. Хочу побеждать дальше! Чем больше титулов — тем лучше.

Бороться за выживание точно нет смысла. Но в идеале хочется европейский чемпионат из топ-5 и бороться минимум за Лигу Европы. Конечно, сложно туда попасть, но если появятся варианты, которые интересны и клубу, и мне — я подумаю. Это хороший шаг в карьере.

Любое предложение буду рассматривать! Либо еду в «Челси», либо не еду никуда — такого точно нет. Если нормальные условия и команду, почему нет? Буду обсуждать, решать», - цитирует Кверквелию Sport24.ru.

27-летний грузин в минувшем сезоне провел за «Локомотив» 41 матч, в которых забил один мяч. В своей карьере защитник выступал за «Рубин» и «Нефтехимик».