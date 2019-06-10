«Ювентус» разрешит «Челси» не платить аренду за Игуаина в случае назначения Сарри - Советский спорт
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10 июня 2019 09:52ФутболСметанникова Дарья

«Ювентус» разрешит «Челси» не платить аренду за Игуаина в случае назначения Сарри

Сегодня, 10 июня, Маурицио Сарри должен покинуть пост главного тренера «Челси».

По информации Football Italia, «Челси» расторгнет контракт с Маурицио Сарри по обоюдному согласию сторон. Это позволит итальянскому специалисту занять пост главного тренера «Ювентуса».

«Ювентус» не будет выплачивать «Челси» компенсацию за расторжение контракта с Сарри. Со своей стороны, туринский клуб не будет платить «синим» девять миллионов евро за полугодовалую аренду Гонсало Игуаина.

Напомним, что 60-летний итальянский наставник «Челси» работал с «Наполи» с 2015 по 2018 годы.

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