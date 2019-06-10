Дэнни Роуз может покинуть «Тоттенхэм»

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз сообщил, что пока не знает о своем будущем.
«В течение нескольких следующих дней я планирую сидеть сложа руки и наблюдать за тем, что происходит. Если я останусь в «Тоттенхэме» в следующем сезоне – отлично, если нет, то тоже отлично. Мне нужно просто подождать», - цитирует Роуза Sky Sports.
В минувшем сезоне 28-летний англичанин провел за «Тоттенхэм» 37 матчей, в которых сделал пять голевых передач.
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