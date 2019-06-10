Рафинья стал игроком «Фламенго» Бывший защитник «Баварии» подписал контракт с бразильским клубом.

«Фламенго» на своем официальном сайте объявил о трансфере защитник Рафиньи, который покинул «Баварию» по окончании сезона на правах свободного агента.

Контракт 33-летнего футболиста с бразильским клубом рассчитан на два года.

Напомним, Рафинья провел в «Баварии» восемь лет. Вместе с клубом он шесть раз побеждал в бундеслиге (2013-2018), три раза в Кубке Германии (2013, 2014, 2016), четыре раза в Суперкубке Германии (2012, 2016-2018), а также в Лиге чемпионов (2013), Суперкубке УЕФА (2013) и клубном чемпионате мира (2013).

Всего он сыграл за команду в 266 матчах, забил шесть голов и сделал 29 результативных передач.