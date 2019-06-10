Рональд Куман: Сборная Голландии имеет большой творческий потенциал

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман подвел итог Лиги наций для своей команды.
«Я горжусь игроками, но разочарован результатом. Защищаясь, наши полузащитник чувствуют большой выбор игры впереди. Надеюсь, что сборная Голландии добьется больше в будущем, так как она имеет большой творческий потенциал.
Получили ли мы пользу от Лиги наций? Безусловно. Мы играли против Англии, Германии, Франции и Португалии – против самых сильных команд Европы. Мы не слабее Бельгии», - цитирует Кумана NOS.
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