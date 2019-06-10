Сегодня гостем «Советского спорта» будет Андрей Кобелев

50-летний специалист подведет итоги футбольного сезона для «Динамо», обсудит игру сборной России и расскажет о предложения из РПЛ.
Кроме того, он поделится мнением и на другие актуальные темы.
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