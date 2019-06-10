Сегодня гостем «Советского спорта» будет Андрей Кобелев - Советский спорт
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10 июня 2019 10:50Футбол

Сегодня гостем «Советского спорта» будет Андрей Кобелев

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев в понедельник (14:00 мск) станет гостем пресс-центра «Советского спорта».

50-летний специалист подведет итоги футбольного сезона для «Динамо», обсудит игру сборной России и расскажет о предложения из РПЛ.

Кроме того, он поделится мнением и на другие актуальные темы.

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