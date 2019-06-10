Сегодня гостем «Советского спорта» будет Андрей Кобелев

Тарасенко близок к завоеванию Кубка Стэнли! Не пропустите шестой матч финала «Сент-Луис» выйдет на решающую встречу без Ивана Барбашева.

Тарасенко в шаге от Кубка Стэнли: «Сент-Луис» повел в серии 3-2 «Сент-Луис» выиграл ключевой матч серии. «Бостон» был фаворитом в пятом поединке. Счет в серии: 3-2 в пользу «Блюз».

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