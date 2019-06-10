Соперниками «Оренбурга» на сборе в Австрии станут «Копенгаген» и загребское «Динамо» - Советский спорт
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10 июня 2019 10:56ФутболСметанникова Дарья

Соперниками «Оренбурга» на сборе в Австрии станут «Копенгаген» и загребское «Динамо»

Два предсезонных сбора «Оренбург» проведет в Австрии.

«Оренбург» на официальном сайте объявил имена соперником на двух первых летних сборах.

Первый сбор состоится с 12 по 23 июня в Вальхзее. «Оренбург» проведет на этом сборе матчи с румынскими клубами «ЧФР Клуж» (18 июня) и «Университатя Крайова» (22 июня).

Во время второго сбора в Эренхаузене (27 июня – 7 июля) команда Владимира Федотова сыграет со словенским «Марибором» (29 июня), датским «Копенгагеном» (2 июля) и загребским «Динамо» (6 июля).

9 июля команда прибудет в Оренбург, где продолжит подготовку к новому сезону РПЛ.

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