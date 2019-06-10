Нападающий «Тулузы» может продолжить карьеру в ЦСКА - Советский спорт
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10 июня 2019 12:04ФутболСметанникова Дарья

Нападающий «Тулузы» может продолжить карьеру в ЦСКА

За французского форварда борятся несколько клубов.

По информации Foot Mercato, нападающий «Тулузы» Яя Саного попал в сферу интересов московского ЦСКА. Контракт форварда с французской командой истекает в 2020 году.

Как сообщил агент 26-летнего французского футболиста Джибриль Мендефу, приоритетом является общение с руководством «Тулузы», чтобы понять намерения клуба. Однако к Саного есть внимание со стороны английских и российских клубов, в том числе и ЦСКА.

За «Тулузу» Саного выступает с 2017 года, в минувшем сезоне нападающий провел 23 матча во всех турнирах и забил три мяча.

В своей карьере Саного выступал за французский «Осер», английский «Арсенал», а также играл в арендах в «Кристал Пэлас», «Чарльтоне» и голландском «Аяксе».

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