СМИ: Полузащитник «Бетиса» Каналес может продолжить карьеру в «Атлетико» - Советский спорт
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10 июня 2019 12:36ФутболСметанникова Дарья

СМИ: Полузащитник «Бетиса» Каналес может продолжить карьеру в «Атлетико»

«Атлетико» заинтересовано в приобретении полузащитника «Бетиса» Серхио Каналеса.

Как сообщает испанская радиостанция COPE, Серхио Каналес планирует покинуть «Бетис» в летнее трансферное окно. Клуб не готов отпускать футболист и требует за услуги полузащитника 40 млн евро отступных, которые готов выплатить «Атлетико».

Каналес играет за «Бетис» с июля 2018 года. За это время он провел 46 матчей, в которых забил девять мячей и отдал три голевые передачи.

В своей карьере 28-летний плеймейкер играл за «Реал», «Валенсию» и «Реал Сосьедад».

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