Источник: «Порту» близок к покупке у «Спартака» Зе Луиша за 8 млн евро Нападающий «Спартака» Зе Луиш продолжит карьеру в чемпионате Португалии.

Форвард «Спартака» Зе Луиш провел беседу с главным тренером «Порту» Сержиу Консейсау и в ближайшее время перейдет в португальскую команду. Об этом сообщает O Jogo.

По информации издания, «Порту» предложит «Спартаку» за Зе Луиша 8 миллионов евро. Однако красно-белые рассчитывают получить за футболиста не менее 10 млн евро.

Отметим, что 28-летний нападающий уже выступал в чемпионате Португалии за «Брагу» в 2015 году, в ее составе Зе Луиш провел 47 матчей и забил 15 мячей.

В минувшем сезоне форвард из Кабо-Верде провел за «Спартак» 36 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи.