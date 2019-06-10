Погба дал согласие на переход в «Ювентус»

По информации Corriere dello Sport, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласился на переход в «Ювентус».
Главной проблемой трансфера для туринского клуба является необходимость соблюдения правил финансового фейр-плей. Для приобретения Погба «Ювентусу» нужно продать несколько футболистов.
Отмечается, что «Ювентус» может включить в сделку по Погба защитника Алекса Сандро, либо нападающих Дугласа Косты или Пауло Дибалы.
26-летний Погба уже играл в «Ювентусе», откуда перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году за 105 млн евро. В минувшем сезоне француз провел 47 матчей за английский клуб, в которых забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач.
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