СМИ: Игуаин может перейти в «Рому»

Руководство «Ромы» готовится к отъезду боснийского форварда Эдина Джеко.
Как сообщает Football Italia, «волки» собираются пригласить на его место нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина.
Отметим, что до переезда в АПЛ 31-летний форвард выступал за «Милан» и «Наполи».
Что касается Джеко, то он близок к трансферу в «Интер», который этим летом возглавил итальянец Антонио Конте.
Добавим, что контракт Игуаина с «Ювентусом» в силе до лета 2021 года, а его аренда в «Челси» завершится 30 июня.
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