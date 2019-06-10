СМИ: Игуаин может перейти в «Рому» - Советский спорт
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10 июня 2019 14:34ФутболГичунцев Артур

СМИ: Игуаин может перейти в «Рому»

Этой зимой аргентинец перебрался в «Челси» на правах аренды.

Руководство «Ромы» готовится к отъезду боснийского форварда Эдина Джеко.

Как сообщает Football Italia, «волки» собираются пригласить на его место нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина.

Отметим, что до переезда в АПЛ 31-летний форвард выступал за «Милан» и «Наполи».

Что касается Джеко, то он близок к трансферу в «Интер», который этим летом возглавил итальянец Антонио Конте.

Добавим, что контракт Игуаина с «Ювентусом» в силе до лета 2021 года, а его аренда в «Челси» завершится 30 июня.

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