СМИ: Игуаин может перейти в «Рому» Этой зимой аргентинец перебрался в «Челси» на правах аренды.

Руководство «Ромы» готовится к отъезду боснийского форварда Эдина Джеко.

Как сообщает Football Italia, «волки» собираются пригласить на его место нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина.

Отметим, что до переезда в АПЛ 31-летний форвард выступал за «Милан» и «Наполи».

Что касается Джеко, то он близок к трансферу в «Интер», который этим летом возглавил итальянец Антонио Конте.

Добавим, что контракт Игуаина с «Ювентусом» в силе до лета 2021 года, а его аренда в «Челси» завершится 30 июня.