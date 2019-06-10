Карамбе рассказал, как во Франции отметили победу сборной на ЧМ-2018 - Советский спорт
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10 июня 2019 15:30ФутболГичунцев Артур

Карамбе рассказал, как во Франции отметили победу сборной на ЧМ-2018

В финале подопечные Дидье Дешама обыграла команду Хорватии (4:2).

Бывший полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбе прокомментировал победу национальной команды на чемпионате мира в России.

«Это было исполнение мечты. Мы добились того, во что невозможно было поверить. Доказали, что можем повторить успех 1998 года.

Улицы страны были окрашены в синий. В этом заключается сила спорта – в объединении людей ради одной цели и вокруг одной победы. Во Франции празднование было таким же, как 20 лет назад, – всюду цветы, эмоции, объятия, слезы», – заявил Карамбе в интервью RT.

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