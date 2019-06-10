Кристиан Карамбе: Никто не ожидал, что Зидан окажется таким сильным тренером - Советский спорт
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10 июня 2019 15:43ФутболГичунцев Артур

Кристиан Карамбе: Никто не ожидал, что Зидан окажется таким сильным тренером

Cпециалист три раза подряд выигрывал Лигу чемпионов с мадридским «Реалом».

Бывший полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбе высказался о тренерской карьере Зинедина Зидана.

«Никто не ожидал, что Зидан окажется таким сильным тренером. Перед тем, как возглавить «Реал», он работал на менее ответственных должностях. Но он хорошо изучил структуру клуба и смог использовать этот опыт, изменить ситуацию в свою пользу.

Зидан заслужил успех, потому что он победитель. Уверен, что в будущем он многого добьется», – заявил Карамбе в интервью RT.

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