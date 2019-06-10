«Барселона» готова перебить предложения по де Лигту

«Барселона» предложит защитнику «Аякса» Маттейсу де Лигту личный контракт на более выгодных условиях, информирует ESPN.
Ранее каталонцы почти договорились с 19-летним игроком, но позже он получил более выгодные предложения от других клубов. Например, «ПСЖ» почти вдвое перебил условия сине-гранатовых. В свою очередь «Аякс» получит от продажи футболиста не менее 75 миллионов евро.
В минувшем сезоне на счету де Лигта семь забитых мячей и четыре передачи в 55 матчах.
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