«Барселона» готова перебить предложения по де Лигту Выражение «голландский аукцион» обретает новый смысл.

«Барселона» предложит защитнику «Аякса» Маттейсу де Лигту личный контракт на более выгодных условиях, информирует ESPN.

Ранее каталонцы почти договорились с 19-летним игроком, но позже он получил более выгодные предложения от других клубов. Например, «ПСЖ» почти вдвое перебил условия сине-гранатовых. В свою очередь «Аякс» получит от продажи футболиста не менее 75 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету де Лигта семь забитых мячей и четыре передачи в 55 матчах.