Французские эксперты отстранены за высказывания о ситуации с Неймаром

Эксперты телеканала RMC Жером Ротен и Даниэль Риоло позволили себе некорректные высказывания в адрес Наджилы Триндаде, которая ранее обвинила нападающего «ПСЖ» Неймара в изнасиловании.
Аналитики придрались к внешнему виду модели. Среди прочего они сказали «Неймар может получить любую женщину, но он выбрал второсортную», «Стандарт Неймара – Лига чемпионов, а он опустился до второго дивизиона», «Это женщина – уровень «Лорьяна».
Ротен – экс-игрок «ПСЖ» и сборной Франции. Риоло – профессиональный спортивный журналист.
RMC уже принес публичные извинения.
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