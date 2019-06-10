Александр Медведев: «Зенит» помнит и любит Риксена - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 июня 2019 19:29ФутболКоноплев Александр

Александр Медведев: «Зенит» помнит и любит Риксена

Медведев: «Он мужественно борется»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о «прощальном вечере» экс-полузащитника Фернандо Риксена.

Спортсмен с 2013 года страдает болезнью Лу Геринга, которая приводит к деградации центральной нервной системы и параличу мышц. Отметим, что в Голландии разрешена эвтаназия.

– Риксен – один из самых самобытных, самых самоотверженных, самых стойких, самых эмоциональных игроков, которые выступали в «Зените». Он был бескомпромиссным, самоотверженным, бесстрашным. Конечно, это страшная трагедия, что он столкнулся с болезнью, с которой очень тяжело бороться. Он мужественно борется, поэтому хочу пожелать ему, чтобы он не сдавался. Мы помним о нем, любим его, – приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Риксен провел в «Зените» три сезона. На его счету два мяча в 45 играх за клуб во всех турнирах. Голландец – чемпион и обладатель Суперкубка России, победитель Кубка УЕФА.

02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
07/06 07:45Хоккей
Тарасенко в шаге от Кубка Стэнли: «Сент-Луис» повел в серии 3-2«Сент-Луис» выиграл ключевой матч серии. «Бостон» был фаворитом в пятом поединке. Счет в серии: 3-2 в пользу «Блюз».
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
10/06 13:02Футбол
Сказка о попе. Почему футбол через ж* - не всегда плохо? Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 11 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
09/06 23:45Футбол
У Криштиану с Португалией – второй титул за три года. Чем ответит Месси?В финале Лиги наций португальцы одолели Голландию и стали первыми победителями нового турнира.
02/06 12:45Бокс
Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигураИзвестный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией.
09/06 21:00Футбол
Криштиану – в старте, Промес – в «засаде»Сегодня поздним вечером в поединке сборных Португалии и Голландии определится победитель первого в истории розыгрыша Лиги наций.
02/06 10:45Бокс
Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-ЙоркеОбладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса.
10/06 20:33Футбол
«Крича во всю глотку, Аршавин пнул машину полицейских»Бомбические отрывки из автобиографии умирающего Фернандо Риксена.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
05/06 18:00Хоккей
Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче?За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название. 
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
03/06 13:45Бокс
Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мираЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске.
10/06 19:45Теннис
Из крайности в крайность. Главные выводы по итогам «Ролан Гарроса»Чем плоха победа Надаля? И что не так с женским Туром? «Советский спорт» подвел итоги Открытого чемпионата Франции.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
09/06 22:30Хоккей
Тарасенко близок к завоеванию Кубка Стэнли! Не пропустите шестой матч финала«Сент-Луис» выйдет на решающую встречу без Ивана Барбашева.
09/06 16:45Хоккей
Тарасенко, Биннингтон или Маршанд? Кто получит «Конн Смайт трофи»За океаном уверены, что приз самого ценного игрока плей-офф НХЛ заберет вратарь «Сент-Луиса».
07/06 13:00Хоккей
Канада в хоккее все еще доминирует?В Братиславе изобретатели хоккея в четвертый раз за минувшие пять лет вышли в финал чемпионата мира.
07/06 14:08Хоккей
В «Бостоне» объявилась девочка под номером 55Американский форвард «Брюинз» Ноэль Аккьяри симуляцией в решающий момент матча предал партнеров и команду.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
Новости
20:40 Баскетбол Четырехкратный чемпион НБА объявил об уходе из спорта
20:39 Футбол Капитану сборной Турции поднесли щетку вместо микрофона
20:24 Футбол Источник: Литва подала протест на итог матча с Люксембургом
20:09 Футбол Никлас Ломбертс: Риксен сделал мое пребывание в городе на Неве комфортным
20:05 Футбол Жоазиньо подписал новый контракт с московским «Динамо» (фото)
20:02 Футбол Леонардо Бонуччи: Манчини пришел с правильными идеями
19:52 Футбол УЕФА опроверг слухи о желании изменить формат Лиги чемпионов
19:43 Футбол Мусаев получил необходимую тренерскую лицензию
19:29 6-летний мальчик с Ингушетии установил мировой рекорд. Он отжался 4445 раз
19:29 Футбол Александр Медведев: «Зенит» помнит и любит Риксена
19:21 Футбол Французские эксперты отстранены за высказывания о ситуации с Неймаром
19:06 Футбол В России появился ФК «Новосибирск»
18:47 Футбол Смолов поддержал журналиста Голунова
18:42 Хоккей Умер двукратный чемпион СССР Борисов
18:27 Хоккей «Барыс» будет играть на площадке меньшего размера
18:20 Футбол «Барселона» готова перебить предложения по де Лигту
17:45 Футбол Бюджет «Урала» будет увеличен
17:16 Футбол Облак может перейти в «Манчестер Юнайтед»
16:26 Футбол «Барселона» требует у «Атлетико» за Семеду 50 млн евро
16:15 Футбол ЦСКА объявил об уходе Базелюка
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика