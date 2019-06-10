Александр Медведев: «Зенит» помнит и любит Риксена Медведев: «Он мужественно борется»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о «прощальном вечере» экс-полузащитника Фернандо Риксена.

Спортсмен с 2013 года страдает болезнью Лу Геринга, которая приводит к деградации центральной нервной системы и параличу мышц. Отметим, что в Голландии разрешена эвтаназия.

– Риксен – один из самых самобытных, самых самоотверженных, самых стойких, самых эмоциональных игроков, которые выступали в «Зените». Он был бескомпромиссным, самоотверженным, бесстрашным. Конечно, это страшная трагедия, что он столкнулся с болезнью, с которой очень тяжело бороться. Он мужественно борется, поэтому хочу пожелать ему, чтобы он не сдавался. Мы помним о нем, любим его, – приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Риксен провел в «Зените» три сезона. На его счету два мяча в 45 играх за клуб во всех турнирах. Голландец – чемпион и обладатель Суперкубка России, победитель Кубка УЕФА.