Александр Медведев: «Зенит» помнит и любит Риксена

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о «прощальном вечере» экс-полузащитника Фернандо Риксена.
Спортсмен с 2013 года страдает болезнью Лу Геринга, которая приводит к деградации центральной нервной системы и параличу мышц. Отметим, что в Голландии разрешена эвтаназия.
– Риксен – один из самых самобытных, самых самоотверженных, самых стойких, самых эмоциональных игроков, которые выступали в «Зените». Он был бескомпромиссным, самоотверженным, бесстрашным. Конечно, это страшная трагедия, что он столкнулся с болезнью, с которой очень тяжело бороться. Он мужественно борется, поэтому хочу пожелать ему, чтобы он не сдавался. Мы помним о нем, любим его, – приводит слова Медведева «Р-Спорт».
Риксен провел в «Зените» три сезона. На его счету два мяча в 45 играх за клуб во всех турнирах. Голландец – чемпион и обладатель Суперкубка России, победитель Кубка УЕФА.
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