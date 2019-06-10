Дешам сообщил о переходе Менди в «Реал» - Советский спорт
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10 июня 2019 22:27ФутболКоноплев Александр

Дешам сообщил о переходе Менди в «Реал»

Также Дешам отметил прогресс футболиста.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что защитник «Лиона» Ферлан Менди подпишет контракт с «Реалом».

– Два года назад он еще играл во втором дивизионе за «Гавр». Теперь он будет выступать за «Реал». Он действительно добился блестящего прогресса. «Реал» – новый вызов для Менди, – сказал Дешам в интервью журналисту Джанлуки Ди Марцио.

В минувшем сезоне Менди забил три мяча и три передачи в 44 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

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