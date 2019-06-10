Зинченко состоит в отношениях с поцелованной им журналисткой - Советский спорт
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10 июня 2019 22:35ФутболКоноплев Александр

Зинченко состоит в отношениях с поцелованной им журналисткой

Зинченко встречается со звездой спортивной прессы.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал об отношениях с журналисткой Владой Щегловой. Футболист поцеловал корреспондентку во время флеш-интервью после матча Украина – Сербия​ (5:0).

– Я хотел бы сказать, что у меня действительно отношения с Владой. А то, что поцеловал ее в эфире – я не видел ее две недели и не удержался. Некоторые ребята знали об этом. В группе сборной Украины это уже тоже все обсуждалось, – приводит слова Зинченко Tribuna.com.

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