Испания обыграла Швецию, Классон получил травму Швеция проиграла и потеряла Классона.

В матче четвертого тура группы F отборочного турнира Евро-2020 сборная Испании обыграла Швецию – 3:0. Первые два мяча были забиты с пенальти. Счет на 64-й минуте открыл Серхио Рамос, а на 85-й с «точки» не промахнулся Альваро Мората. Окончательный счет на 87-й минуте установил Микель Оярсабаль.

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон был заменен на 27-й минуте после контакта с Жорди Альбой. Защитник получил желтую карточку, а хавбек покинул поле при помощи врачей.