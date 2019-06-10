Испания обыграла Швецию, Классон получил травму

В матче четвертого тура группы F отборочного турнира Евро-2020 сборная Испании обыграла Швецию – 3:0. Первые два мяча были забиты с пенальти. Счет на 64-й минуте открыл Серхио Рамос, а на 85-й с «точки» не промахнулся Альваро Мората. Окончательный счет на 87-й минуте установил Микель Оярсабаль.
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон был заменен на 27-й минуте после контакта с Жорди Альбой. Защитник получил желтую карточку, а хавбек покинул поле при помощи врачей.
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