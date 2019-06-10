Комментатор «Матч-ТВ»: Классон повредил крестообразные связки Классон может пропустить остаток 2019 года.

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон порвал крестообразные связки колена в матче отборочного турнира Испания – Швеция (3:0), сообщил в эфире «Матч-ТВ» комментатор Александр Шмурнов. Футболист был заменен на 27-й минуте встречи после контакта с защитником «Барселоны» Жорди Альбой.

Срок восстановления от подобных травм обычно составляет шесть месяцев.