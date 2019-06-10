Испания выиграла все матчи на «Сантьяго Бернабеу» в 21 веке Испанцы нашли место силы.

Победа сборной Испании над Швецией (3:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 стала для «красной фурии» восьмой из восьми возможных на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 21 веке.

В этих встречах испанцы забили 16 мячей, пропустив только один – от Дании в 2007 году.

Последнее домашнее поражение пиренейцы потерпели 15 октября 2018 года в Севилье.