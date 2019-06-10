Испания выиграла все матчи на «Сантьяго Бернабеу» в 21 веке

Победа сборной Испании над Швецией (3:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 стала для «красной фурии» восьмой из восьми возможных на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 21 веке.
В этих встречах испанцы забили 16 мячей, пропустив только один – от Дании в 2007 году.
Последнее домашнее поражение пиренейцы потерпели 15 октября 2018 года в Севилье.
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