Испания выиграла все матчи на «Сантьяго Бернабеу» в 21 веке - Советский спорт
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10 июня 2019 23:55ФутболКоноплев Александр

Испания выиграла все матчи на «Сантьяго Бернабеу» в 21 веке

Испанцы нашли место силы.

Победа сборной Испании над Швецией (3:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 стала для «красной фурии» восьмой из восьми возможных на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 21 веке.

В этих встречах испанцы забили 16 мячей, пропустив только один – от Дании в 2007 году.

Последнее домашнее поражение пиренейцы потерпели 15 октября 2018 года в Севилье.

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