Роналду – третий в рейтинге популярности в Instagram, Месси – четвертый - Советский спорт
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11 июня 2019 01:23ФутболКоноплев Александр

Роналду – третий в рейтинге популярности в Instagram, Месси – четвертый

Роналду популярнее Месси.

Аналитики из Hype Auditor назвали самых популярных пользователей сервиса Instagram, сообщает The Sun. Рейтинг учитывает не только число подписчиков, но и количество «лайков», степень вовлеченности и долю «ботов» среди подписчиков.

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял третье место в рейтинге, уступив лишь певице Селене Гомес и модели Кайли Дженнер. В среднем пост футболиста собирает 2,8 миллиона «живых» «лайков».

Четвертое место у нападающего «Барселоны» и сборной Испании Лионеля Месси, публикации которого в среднем собирают 2,4 миллиона «лайков».

Отметим, что на Роналду подписано 170 миллионов аккаунтов, а на Месси – 121.

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