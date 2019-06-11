Роналду – третий в рейтинге популярности в Instagram, Месси – четвертый Роналду популярнее Месси.

Аналитики из Hype Auditor назвали самых популярных пользователей сервиса Instagram, сообщает The Sun. Рейтинг учитывает не только число подписчиков, но и количество «лайков», степень вовлеченности и долю «ботов» среди подписчиков.

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял третье место в рейтинге, уступив лишь певице Селене Гомес и модели Кайли Дженнер. В среднем пост футболиста собирает 2,8 миллиона «живых» «лайков».

Четвертое место у нападающего «Барселоны» и сборной Испании Лионеля Месси, публикации которого в среднем собирают 2,4 миллиона «лайков».

Отметим, что на Роналду подписано 170 миллионов аккаунтов, а на Месси – 121.