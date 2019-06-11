Альваро Мората: Я не просил Рамоса дать мне пробить пенальти

Форвард сборной Испании Альваро Мората после матча отборочного турнира Евро-2020 со Швецией (3:0) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде рассказал, почему именно он исполнил второй пенальти в ворота «тре крунур».
«Я не просил (Серхио Рамоса) дать мне пробить, – приводит Marca слова 26-летнего нападающего. – Это был приятный жест, за который я хочу поблагодарить его. Когда не просишь, а тебе предоставляют такую возможность – это вдвойне приятно.
Игра получилась сложнее, чем может показаться по счету. У Швеции отличная команда, они провели великолепную игру: здорово защищались и искали шансы в контратаках».
Напомним, Мората реализовал второй пенальти, назначенный в ворота сборной Швеции на 85-й минуте. Перед этим счет в матче открыл капитан команды Серхио Рамос, также забивший с пенальти.
Испания набрала 12 очков и продолжает лидировать в группе F. В пятом туре 5 сентября команда сыграет в гостях с Румынией.
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