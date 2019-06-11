Михаил Грушевский: Глупость Кокорина и Мамаева должна закончиться их возвращением в цивильную жизнь Дело футболистов возвращено в суд для апелляции.

Российский пародист Михаил Грушевский высказался о будущем форварда Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, которые осуждены за избиение нескольких людей в октябре прошлого года.

«Я буду рад, если в конечном итоге все закончится благополучно, – приводит «Собеседник» слова Грушевского. – Глупость, которую эти ребята в очередной раз совершили, на мой взгляд, должна закончиться их возвращением в цивильную жизнь.

Я жду этого с нетерпением. Очень не хочется, чтобы столь бездарно поломались судьбы талантливых спортсменов».

Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к тюремному заключению на полтора года, а Мамаева – на год и пять месяцев. Сейчас дело футболистов передано обратно в суд для апелляции.