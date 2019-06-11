«Ювентус» продолжает претендовать на Иско и Марсело - Советский спорт
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11 июня 2019 10:33ФутболЛипкин Антон

«Ювентус» продолжает претендовать на Иско и Марсело

Два игрока «Реала» по-прежнему сохраняют возможность перебраться в Италию.

Игроки «Реала» Иско и Марсело остаются в числе возможных приобретений «Ювентуса» в летнее трансферное окно, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Tuttosport.

Об интересе чемпионов Италии к испанцу и бразильцу сообщалось еще весной. Теперь же «Ювентус» также рассматривает возможность полузащитников Дани Себальоса и Хамеса Родригеса.

При этом руководство «старой синьоры» при составлении трансферных планов должно учитывать соответствие финансовому fair play. Чтобы не нарушить правила и не попасть под санкции, «Ювентусу» необходимо продать игроков на 300 миллионов евро.

Добавим, что Марсело выступает за «Реал» с 2007 года, Иско – с 2013-го.

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