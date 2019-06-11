«Рома» подтвердила назначение Фонсеки

Новым главным тренером «Ромы» назначен Паулу Фонсека, сообщает официальный твиттер клуба. 46-летний португалец подписал с «джаллоросси» контракт на два года с возможностью продления на третий сезон.
Предыдущие три года Фонсека работал в «Шахтере», в каждом из сезонов приводя команду к чемпионскому дублю (2017-2019).
До этого Фонсека тренировал исключительно в Португалии. Он возглавлял следующие команды: «1 декабря», «Одивелаш», «Пиньялновенсе», «Авеш», «Пасуш де Феррейра», «Порту» и Брагу».
В 2013 году Фонсека завоевал Суперкубок Португалии с «Порту», а в 2016-м – Кубок Португалии с «Брагой».
В завершившемся сезоне «Рома» заняла шестое место и сыграет в Лиге Европы.
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