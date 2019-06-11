Де Росси договорился о контракте с «Лос-Анджелесом» Итальянец провел 18 лет в «Роме».

Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси продолжит карьеру в MLS, сообщает ESPN.

По информации источника, 35-летний итальянец договорился о контракте с «Лос-Анлджелесом». Детали соглашения не разглашаются.

Всю свою карьеру Де Росси провел в «Роме», за которую дебютировал 10 октября 2001 года. Перед окончанием минувшего сезона клуб объявил о том, что контракт с игроком продлен не будет.

Ожидалось, что Де Росси может оказаться в «Боке Хуниорс», однако он выбрал вариант в США.

Отметим, что «Лос-Анджелес» был основан в 2014 году и дебютировал в MLS в прошлом сезоне, заняв итоговое пятое место. В нынешнем регулярном чемпионате команда лидирует в Западной конференции.

В данный момент в составе «Лос-Анджелеса» два игрока, на которых не распространяется потолок зарплат, – форварды Карлос Вела и Диего Росси.