«Порту» договорился с Зе Луишем и сделает предложение «Спартаку» Красно-белые готовы продать форварда за десять миллионов евро.

Форвард «Спартака» Зе Луиш может начать новый сезон в «Порту». Как сообщает O Jogo, 28-летний кабовердиец достиг предварительной договоренности с вице-чемпионами Португалии о четырехлетнем контракте.

Теперь «Порту» предстоят переговоры со «Спартаком». Ожидается, что во вторник красно-белые получат первое предложение в размере восьми миллионов евро. При этом в «Спартаке» считают, что минимальная цена, за которую могут продать Зе Луиша, составляет десять миллионов евро.

Напомним, Зе Луиш выступает за «Спартак» с 2015 года. В завершившемся сезоне он забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах. Всего на его счету 109 матчей, 35 голов и 25 результативных передач за «Спартак».

Отметим, что ранее Зе Луиш выступал в Португалии за «Жил Висенте» и «Брагу», с которой в 2013 году завоевал Кубок лиги.