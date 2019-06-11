Равиль Сабитов: Если не прижать Кипр к воротам и не поймать кураж, могут возникнуть проблемы Россия примет Кипр в матче отборочного турнира Евро-2020.

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Динамо» Равиль Сабитов высказался о сборной Кипра, с которой во вторник сборная России сыграет в четвертом туре отборочного турнира Евро-2020.

«Если не прижать их к воротам и не поймать кураж, то могут возникнуть проблемы, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Сабитова. – Кипр – это южная сборная, а психология таких команд сильно зависит от пропущенного мяча. Чем дольше им не забивать, тем с каждой минутой тяжелее добиваться положительного результата».

Напомним, матч Россия – Кипр пройдет 11 июня на стадионе «Нижний Новгород». Начало игры – 21:45 (мск).

После трех туров у России шесть очков и второе место, у Кипра – три очка и четвертое место.

В отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы Россия и Кипр встречались только один раз: в квалификации чемпионата мира 1998 года матч на стадионе «Динамо» в Москве завершился победой России (4:0), а в Паралимни команды сыграли вничью (1:1).