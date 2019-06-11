Александр Кержаков: Все последние годы я сопереживаю Риксену, как и все болельщики «Зенита» - Советский спорт
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11 июня 2019 14:16Футбол

Александр Кержаков: Все последние годы я сопереживаю Риксену, как и все болельщики «Зенита»

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков поддержал своего бывшего одноклубника Фернандо Риксена, который все последние годы борется с неизлечимой болезнью.

– Как вы восприняли прощальное обращение Риксена?
– Все это, конечно, очень печально. Все последние годы я сопереживаю Риксену, как и все болельщики «Зенита». Играл я, правда, с ним совсем немного, всего три месяца. Поэтому не могу о Фернандо так подробно и развернуто рассказать, как другие зенитовцы. Но этот человек внес немалый вклад в историю клуба. Его хорошо помнят в городе. И когда у него началась эта болезнь, все приняли это близко к сердцу, – рассказал Кержаков в интервью «Советскому спорту».

Напомним, что Риксен, который с 2013 года борется с боковым амиотрофическим склерозом, уточнил, что не собирается делать 28 июня своим последним днем жизни.

Ранее 42-летний голландец объявил, что 28 июня проведет последнюю встречу со своими болельщиками.

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