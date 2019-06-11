Александр Кержаков: Риксен был одним из лидеров «Зенита»

Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год, став чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
– Какую роль Риксен сыграл в «Зените» за три с половиной сезона выступлений в Питере?
– Я застал только начало его зенитовской карьеры, сам вскоре уехал в «Севилью». Но за Риксена говорят результаты. При нем было завоевано чемпионство, выиграны Кубок и Суперкубок УЕФА. Финал против «Рейнджерс» стал для него особенным – это же его бывшая команда. Правда, на поле он тогда не вышел. Но он был одним из лидеров команды. И на поле, и в раздевалке, – рассказал Кержаков в интервью «Советскому спорту».
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