Александр Кержаков: Риксен был одним из лидеров «Зенита» - Советский спорт
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11 июня 2019 14:26Футбол

Александр Кержаков: Риксен был одним из лидеров «Зенита»

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков поддержал своего бывшего одноклубника Фернандо Риксена, который все последние годы борется с неизлечимой болезнью – боковым амиотрофическим склерозом.

Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год, став чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

– Какую роль Риксен сыграл в «Зените» за три с половиной сезона выступлений в Питере?
– Я застал только начало его зенитовской карьеры, сам вскоре уехал в «Севилью». Но за Риксена говорят результаты. При нем было завоевано чемпионство, выиграны Кубок и Суперкубок УЕФА. Финал против «Рейнджерс» стал для него особенным – это же его бывшая команда. Правда, на поле он тогда не вышел. Но он был одним из лидеров команды. И на поле, и в раздевалке, – рассказал Кержаков в интервью «Советскому спорту».

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