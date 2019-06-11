Паулу Фонсека: Сердце «Шахтера» – в Донецке, желаю команде вернуться домой

«Я горжусь временем, проведенным в «Шахтере». Единственное, о чем жалею, это то, что так и не увидел «Донбасс Арены», не почувствовал невероятной атмосферы домашних трибун, о которой так много слышал. Сердце «Шахтера» – в Донецке, и мне жаль, что я так и не сыграл там.
Уходя, я желаю «Шахтеру» вернуться домой. Желаю продолжать побеждать и становиться только сильнее. Я больше не тренер «Шахтера», но по-прежнему большой его болельщик», - цитирует Фонсеку официальный сайт клуба.
Напомним, Паулу Фонсека назначен на пост главного тренера «Ромы».
С «Шахтером» он трижды становится чемпионом Украины и трижды приводил команду к победе в Кубке страны.
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