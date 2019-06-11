Эриксен планирует продлить контракт с «Тоттенхэмом»

По информации AS, плеймейкер сборной Дании может подписать контракт на 4 сезона с годовой зарплатой в 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Эриксен является трансферной целью мадридского «Реала». Но затем королевский клуб переключился на работу по трансферу Поля Погба.
Футболист защищает цвета «Тоттенхэма» с 2013 года. Ранее Эриксен играл за «Аякс» и «Оденсе».
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