Зе Луиш: «Порту»? Я не могу говорить По слухам, красно-белые готовы отпустить игрока за 10 млн евро.

Форвард московского «Спартака» Зе Луиш отказался комментировать информацию о возможном трансфере в «Порту».

Ранее сообщалось, что 28-летний нападающий согласовал с «драконами» условия личного контракта.

«Порту»? Я не могу говорить», – заявил футболист журналистам O Jogo.

Напомним, Зе Луиш выступает за «Спартак» с 2015 года. В завершившемся сезоне он забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах. Всего на его счету 109 матчей, 35 голов и 25 результативных передач за «Спартак».

Отметим, что ранее Зе Луиш выступал в Португалии за «Жил Висенте» и «Брагу», с которой в 2013 году завоевал Кубок лиги.