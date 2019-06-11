Зе Луиш: «Порту»? Я не могу говорить

Форвард московского «Спартака» Зе Луиш отказался комментировать информацию о возможном трансфере в «Порту».
Ранее сообщалось, что 28-летний нападающий согласовал с «драконами» условия личного контракта.
«Порту»? Я не могу говорить», – заявил футболист журналистам O Jogo.
Напомним, Зе Луиш выступает за «Спартак» с 2015 года. В завершившемся сезоне он забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах. Всего на его счету 109 матчей, 35 голов и 25 результативных передач за «Спартак».
Отметим, что ранее Зе Луиш выступал в Португалии за «Жил Висенте» и «Брагу», с которой в 2013 году завоевал Кубок лиги.
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