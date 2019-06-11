Источник: Полузащитник «Легии» Кухарчик близок к переходу в тульский «Арсенал»

По информации Polsat Sport, хавбек варшавской «Легии» Михал Кухарчик согласовал с тульским «Арсеналом» контракт на три года с зарплатой 500 тысяч евро в год.
Контракт Кухарчика с «Легией» истекает 30 июня, так что российскому клубу футболист достанется бесплатно.
28-летний поляк выступает за варшавский клуб с 2009 года. В минувшем сезоне Кухарчик провел за «Легию» 28 матчей в чемпионате Польши, в которых забил четыре мяча.
Напомним, что тульский «Арсенал» в завершившемся чемпионате России занял шестое место и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.
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