Источник: Полузащитник «Легии» Кухарчик близок к переходу в тульский «Арсенал» Польский полузащитник Михал Кухарчик может продолжить карьеру в чемпионате России.

По информации Polsat Sport, хавбек варшавской «Легии» Михал Кухарчик согласовал с тульским «Арсеналом» контракт на три года с зарплатой 500 тысяч евро в год.

Контракт Кухарчика с «Легией» истекает 30 июня, так что российскому клубу футболист достанется бесплатно.

28-летний поляк выступает за варшавский клуб с 2009 года. В минувшем сезоне Кухарчик провел за «Легию» 28 матчей в чемпионате Польши, в которых забил четыре мяча.

Напомним, что тульский «Арсенал» в завершившемся чемпионате России занял шестое место и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.